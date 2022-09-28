Сотрудники IT за день подали более 1500 заявок на отсрочку от мобилизации

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Минцифры сообщило в своем Telegram-канале, что более 1,5 тысячи заявлений на отсрочку от частичной мобилизации подали за прошедший день сотрудники IT и телеком-компаний. Отмечается, что были выявлены типовые ошибки в ходе подачи заявлений, например, использование скорректированного шаблона формы-подтверждения. В ведомстве добавили, что IT-специалисты также при подаче заявления прикладывают некорректную электронную подпись.

С момента запуска специального сервиса на «Госуслугах» специалисты IT и телеком-компаний успешно подали уже более 1,5 тысячи заявлений на отсрочку в рамках частичной мобилизации, — сказано в публикации Минцифры.

Еще одной распространенной ошибкой является несоответствие информации в форме-подтверждении, когда из-за опечатки система может уведомить о технической ошибке.

В Северной Осетии на КПП «Верхний Ларс» будут вручать повестки не только жителям региона, но и других субъектов РФ, подлежащим призыву, сообщила ранее пресс-служба главы и правительства региона. Отмечается, что на указанном пункте пропуска в настоящее время развернут мобилизационный пункт. Повестки вручают представители военкоматов и органов исполнительной власти.