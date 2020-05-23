Сотрудник петербургской колонии продавал наркотики заключённым

Следователи задержали сотрудника ФСИН по обвинению в покушении на продажу наркотиков. По данным СК, мужчина хотел передать запрещённое вещество одному из заключённых исправительной колонии № 7 в Санкт-Петербурге.
Предполагаемый преступник работал начальником филиала медицинской части,
Наркотик был спрятан в зарядное устройство мобильного телефона.
Ранее, как писал NEWS.ru, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль с бывшими полицейскими в Московской области. В машине нашли свёртки с наркотическим веществом.
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