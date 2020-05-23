Сотрудник петербургской колонии продавал наркотики заключённым

https://static.news.ru/photo/4d10f7ee-9cec-11ea-a698-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи задержали сотрудника ФСИН по обвинению в покушении на продажу наркотиков. По данным СК, мужчина хотел передать запрещённое вещество одному из заключённых исправительной колонии № 7 в Санкт-Петербурге.

Предполагаемый преступник работал начальником филиала медицинской части, передаёт РИА Новости. Он получил больше семи граммов гашиша в вестибюле станции метро «Ладожская».

Наркотик был спрятан в зарядное устройство мобильного телефона.

Ранее, как писал NEWS.ru, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль с бывшими полицейскими в Московской области. В машине нашли свёртки с наркотическим веществом.