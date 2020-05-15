Сотрудница Россельхознадзора, задержанная зимой в Испании, прибыла в Москву

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Онлайн-шествие «Бессмертного полка» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» посмотрели более 11 млн раз. В проекте «Лица Победы» приняли участие около 800 тыс. человек, они загрузили 430 тыс. фотографий времён войны.

С момента запуска приложения «Бессмертный полк онлайн» в «Одноклассниках» его посетили 3,5 млн человек, из них 600 тыс. опубликовали более 1 млн карточек с данными и фотографиями ветеранов войны; онлайн-шествие...