Сотрудница Россельхознадзора, задержанная зимой в Испании, прибыла в Москву

Сотрудница организации, подведомственной Россельхознадзору, Олеся Красилова, которая в феврале 2020 года была задержана в Испании, вернулась в российскую столицу.
По данным ведомства, Россельхознадзор нанял для неё адвоката Олега Губарева, «активная юридическая поддержка» которого способствовала принятию решения об освобождении россиянки,
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о возвращении в Москву сотрудницы подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИКР» Олеси Красиловой, которая была задержана в феврале этого года в Испании, — говорится в сообщении.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Дмитрия Натарова уволили с должности помощника главы Россельхознадзора. Ранее в СМИ появилась информация, что он подозревается в совращении малолетних.
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