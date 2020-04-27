Помощника главы Россельхознадзора уволили после обвинений в педофилии

https://static.news.ru/photo/173759ec-889c-11ea-a258-fa163e074e61_660.jpg Фото: fsvps.ru

Дмитрия Натарова уволили с должности помощника главы Россельхознадзора.

27 апреля 2020 года освобождён от занимаемой должности помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров, — цитирует ТАСС сообщение официального представителя министерства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что он подозревается в совращении малолетних. Позже секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак попросил министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева уволить Натарова. Турчак добавил, что опубликованная в СМИ информация о чиновнике дискредитирует органы власти.

NEWS.ru сообщал, что в Челябинске бывший депутат отправлен под стражу за растление малолетних. Он подозревается в сексуальных контактах с девочками 14–15 лет. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.