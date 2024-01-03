Сотни тысяч турецких яиц привезли в Россию Россельхознадзор: в Россию ввезли 316,8 тысячи яиц из Турции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Россию завезли первую партию яиц из Турции, сообщила пресс-служба Россельхознадзора. По данным ведомства, объем поставки составил 19,4 тонны — более 316 тысяч штук.

3 января через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» ввезена первая партия пищевого яйца из Турции в количестве 19,36 тонны (316 800 штук) для дальнейшей реализации на территории России, — говорится в сообщении.

В конце декабря в Россию доставили третью партию столовых яиц из Азербайджана в количестве 306 тысяч штук. Общий вес поставки составил 18 тонн. Решение об экспорте яиц из республики приняли во время переговоров главы Россельхознадзора Сергея Данкверта и председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли.

Правительство РФ ранее утвердило постановление для реализации решения ЕЭК о беспошлинном импорте яиц на российскую территорию до 30 июня. Минсельхозу поручили выдать соответствующие нормативы, которые подтверждают целевое назначение ввозимого товара.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Витебскую птицефабрику и призвал ее сотрудников поделиться яйцами с Россией. До этого российский лидер Владимир Путин просил белорусского коллегу «не жадничать».