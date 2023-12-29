Власти утвердили беспошлинный импорт яиц в Россию на полгода

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Правительство утвердило постановление для реализации решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о беспошлинном импорте яиц в РФ с 1 января по 30 июня 2024 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Минсельхозу поручено выдать соответствующие нормативы, подтверждающие целевое назначение ввозимой продукции.

Ранее Совет ЕЭК решил предоставить тарифную льготу в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении куриных яиц. Льгота будет предоставляться на полгода для объема поставок до 1,2 млрд штук в РФ.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что подорожание логистики, кормов, прививок и упаковки, а также проблемы у нескольких профильных производств стали причинами повышения цен на яйца в России. По его данным, средняя стоимость перевозки птицепродукции в стране увеличилась в три раза.

При этом в докладе Росстата говорится, что яйценоскость кур-несушек в России сократилась с 288 до 286 яиц в период с января по ноябрь 2023 года. Согласно данным, полученным специалистами ведомства, в ноябре 2023 года куры снесли на 0,3% яиц меньше, чем в ноябре 2022 года. При этом стоимость яиц выросла. Аналитики службы утверждают, что ноябрьское снижение яйценоскости кур привело к общему сокращению выпуска яиц в России.