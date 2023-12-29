Лукашенко призвал Витебскую птицефабрику поделиться яйцами с Россией

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Витебскую птицефабрику и призвал сотрудников поделиться яйцами с Россией, сообщается на сайте белорусского лидера. До этого президент России Владимир Путин говорил Лукашенко «не жадничать» с этой продукцией.

В рамках посещения птицефабрики президент Белоруссии спросил у гендиректора предприятия, есть ли на заводе курицы и яйца. На это он получил положительный ответ.

Так надо Путину перекинуть яйца. Пусть РФ покупает, чтобы у нас потом проблем не было, — сказал белорусский президент.

В ответ руководство фабрики ответило, что России предлагают, но «им все мало». Отмечается, что 70% продукции направлено на внутренний рынок и 30% — на экспорт. Из этого числа на Россию приходится 16% яиц.

Ранее правительство России утвердило постановление для реализации решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о беспошлинном импорте яиц в РФ с 1 января по 30 июня 2024 года. Минсельхозу поручено выдать соответствующие нормативы, подтверждающие целевое назначение ввозимой продукции. Льгота будет предоставляться на полгода для объема поставок до 1,2 млрд штук в РФ.

В докладе Росстата говорится, что яйценоскость кур-несушек в России сократилась с 288 до 286 яиц в период с января по ноябрь 2023 года. При этом стоимость яиц выросла. Аналитики службы утверждают, что ноябрьское снижение яйценоскости кур привело к общему сокращению выпуска яиц в России.