Россия получила третью партию куриных яиц из Азербайджана

Третью партию азербайджанских столовых яиц доставили в Россию, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. Общий вес продукта составил 18 тонн (306 тысяч штук). Рынок РФ для экспорта яиц из республики открыли в ноябре 2023 года по результатам переговоров главы Россельхознадзора Сергея Данкверта и председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли.

24 декабря через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» ввезена третья партия столового яйца из Азербайджана в количестве 18 тонн (306 тыс. штук) для дальнейшей реализации на территории России, — говорится в сообщении.

Первую партию столовых яиц РФ получила 19 декабря в количестве 612 тысяч штук. Азербайджан также отправил 306 тысяч единиц продукта 23 декабря.

По информации Росстата, в ноябре яйца подорожали на 15,07% по отношению к предыдущему месяцу. С начала года стоимость этого вида продукции выросла на 36,54%. На фоне происходящего вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила найти способы нарастить производство куриного мяса и яиц. Также она распорядилась принять меры по сдерживанию роста цен на эти продукты.