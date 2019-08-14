https://static.news.ru/photo/adba0414-becb-11e9-9a2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Свыше 250 преподавателей и сотрудников Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) подписали обращение в Мосгорсуд, который 15 августа должен рассмотреть апелляционную жалобу на арест студента ВШЭ Егора Жукова. Власти обвиняют его в участии в «массовых беспорядках» во время массовых протестов за честные выборы, прошедших 27 июля в Москве.

Текст обращения разместила на своей странице в Facebook профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна ВШЭ, журналист Анна Качкаева.

Егор Жуков известен своим преподавателям и соученикам как законопослушный и порядочный гражданин. Насколько нам известно, следствие до сих пор не представило доказательств нарушения Жуковым уголовного законодательства РФ, — подчёркивается в обращении.

Его авторы призывают суд учесть эти факты при избрании меры пресечения, а от СК требуют прекратить уголовное дело о «массовых беспорядках» против Жукова и других его фигурантов из-за отсутствия события преступления.

В петиции отмечается, что Егор Жуков подвергается уголовному преследованию противозаконно. Её подписанты обращают внимание на позицию Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте (СПЧ), который не обнаружил «массовых беспорядков» на запрещённой властями акции протеста в центре Москвы 27 июля.

В числе подписавших обращение — члены-корреспонденты РАН Аскольд Иванчик и Фёдор Успенский, директор Института образования ВШЭ Анатолий Каспржак, научный руководитель института Исак Фрумин, академик Российской академии образования Виктор Болотов, директор Института анализа предприятий и рынков ВШЭ Андрей Яковлев, глава Института гуманитарных историко-теоретических исследований ВШЭ Алексей Плешков, руководитель департамента медиа Илья Кирия и многие другие.

Как писал News.ru, пытавшемуся выдвинуться в столичный парламент видеоблогеру и студенту ВШЭ Егору Жукову власти предъявили обвинение в якобы участии в «массовых беспорядках» 27 июля. Пресненский суд Москвы 2 августа отправил молодого человека в СИЗО по требованию следствия, несмотря на поручительства за него со стороны однокурсников и преподавателей, в том числе проректора ВШЭ Валерии Касамары.

Всего по уголовному делу о «массовых беспорядках», которое возбудили из-за протестов в связи с недопуском оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму, проходят 13 человек, 12 из них отправлены в СИЗО. Один из фигурантов — Самариддин Раджабов — объявил голодовку.

Зачинщиков «массовых беспорядков» следствие найти не может. Глава СПЧ Михаил Федотов обратился в Генпрокуратуру и попросил проверить мотивированность возбуждения уголовного дела о событиях 27 июля в Москве.