10 апреля 2026 в 10:34

Сосиски, чечевица и полчаса времени — это не суп, а спасение для быстрого обеда

Когда нужно накормить семью быстро, вкусно и без лишних хлопот, на помощь приходит это блюдо. Густая ароматная похлебка, где чечевица дарит сытность и пользу, а сосиски — знакомый и любимый всеми акцент.

Что понадобится

Чечевица (любой сорт) — 200 г, сосиски молочные — 250 г, репчатый лук — 1 шт. (около 150 г), морковь — 1 шт. (около 100 г), стебель сельдерея — 1 шт., помидоры в собственном соку — 400 г, чеснок — 2 зубчика, растительное масло — 2 ст. л., вода — 1,5 л, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Чечевицу тщательно перебираю и промываю в холодной воде. Лук и чеснок мелко рублю, морковь натираю на крупной терке, сельдерей нарезаю тонкими ломтиками. Сосиски режу кружочками толщиной около 0,5 см.

В кастрюле с толстым дном разогреваю растительное масло и пассерую лук, морковь и сельдерей на среднем огне 5–7 минут до мягкости. Добавляю сосиски и обжариваю все вместе еще 3–4 минуты.

Вливаю помидоры в собственном соку, предварительно размятые вилкой или пюрированные блендером, и тушу на небольшом огне около 5 минут.

Затем заливаю содержимое кастрюли горячей водой, добавляю промытую чечевицу и довожу до кипения.

Убавляю огонь до минимума, солю по вкусу, прикрываю крышкой и варю 25–30 минут до полной готовности чечевицы.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами.

Проверено редакцией
С июля вводятся новые правила переводов денег по СБП
Не «Пеперони» и не «Маргарита» — если пицца, то «Бьянка»: готовим классику с русской душой
Вместо капризных кремов — один привычный ингредиент: монастырская пасха получается плотнее и нежнее классики
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 апреля: где сбои в России
Адвокат ответил, что грозит за кражу продуктов из холодильника на работе
рецепты
еда
супы
Дмитрий Демичев
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
