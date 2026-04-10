Сосиски, чечевица и полчаса времени — это не суп, а спасение для быстрого обеда

Сосиски, чечевица и полчаса времени — это не суп, а спасение для быстрого обеда

Когда нужно накормить семью быстро, вкусно и без лишних хлопот, на помощь приходит это блюдо. Густая ароматная похлебка, где чечевица дарит сытность и пользу, а сосиски — знакомый и любимый всеми акцент.

Что понадобится

Чечевица (любой сорт) — 200 г, сосиски молочные — 250 г, репчатый лук — 1 шт. (около 150 г), морковь — 1 шт. (около 100 г), стебель сельдерея — 1 шт., помидоры в собственном соку — 400 г, чеснок — 2 зубчика, растительное масло — 2 ст. л., вода — 1,5 л, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Чечевицу тщательно перебираю и промываю в холодной воде. Лук и чеснок мелко рублю, морковь натираю на крупной терке, сельдерей нарезаю тонкими ломтиками. Сосиски режу кружочками толщиной около 0,5 см.

В кастрюле с толстым дном разогреваю растительное масло и пассерую лук, морковь и сельдерей на среднем огне 5–7 минут до мягкости. Добавляю сосиски и обжариваю все вместе еще 3–4 минуты.

Вливаю помидоры в собственном соку, предварительно размятые вилкой или пюрированные блендером, и тушу на небольшом огне около 5 минут.

Затем заливаю содержимое кастрюли горячей водой, добавляю промытую чечевицу и довожу до кипения.

Убавляю огонь до минимума, солю по вкусу, прикрываю крышкой и варю 25–30 минут до полной готовности чечевицы.

