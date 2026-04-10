«Даже запах оттуда могильный»: Куклачев поставил мрачный диагноз Европе

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев в интервью РИА Новости сравнил современную Европу с могилой из-за процветающих там, по его мнению, неверных взглядов и пропаганды нетрадиционных ценностей. Он также сослался на слова писателя Федора Достоевского.

Еще Достоевский сказал: «Это могила». Я сразу почувствовал, что Европа — это могила, самая настоящая, особенно сейчас. Даже запах оттуда идет могильный. А у нас, наоборот, начинает все процветать, — сказал артист.

Куклачев отметил, что европейцы столкнулись не только с экономическим кризисом, но и с падением нравственной и духовной культуры общества.

Ранее член комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко назвала глупостью предложение о запрете фильмов, содержащих стереотипные образы «плохих русских». По словам парламентария, в России уже есть запрет на прокат фильмов, дискредитирующих традиционные ценности.

До этого президент России Владимир Путин поручил сформировать межведомственную рабочую группу. Новая структура займется популяризацией традиционных семейных ценностей в обществе.