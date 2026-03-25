25 марта 2026 в 08:45

Соседи обзавидуются: японская хитрость с пинцетом дает 100% всхожесть огурцов даже у начинающих

Фото: D-NEWS.ru
Если вы мечтаете, чтобы семена огурцов давали стопроцентную всхожесть, а рассада росла крепкой и здоровой, присмотритесь к методу, который используют японские фермеры. Эту ювелирную хитрость знают лишь единицы, но она способна преобразить ваши грядки.

Суть в том, чтобы перед замачиванием немного «подстегнуть» семя, аккуратно расщепив его кончик. Возьмите пинцет или острые маникюрные ножницы. Одной рукой крепко зажмите семечко, другой — кончиком пинцета слегка сожмите его острый носик, чтобы оболочка чуть треснула.

Важно действовать предельно бережно: задача не раздавить семя, а лишь нарушить целостность верхнего слоя, не задевая внутренний зародыш. После такой процедуры вода быстрее проникает внутрь, пробуждая росток, а механическое воздействие стимулирует развитие корневой системы.

В результате всходы появляются дружнее, на несколько дней раньше обычного, а растения вырастают более выносливыми и устойчивыми к болезням. Попробуйте эту японскую хитрость на своем участке — соседи точно будут расспрашивать, как вам удается добиваться такой идеальной всхожести.

Ранее сообщалось о «мини-розочках», которые цветут все лето, — соседи голову свернут.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Китае рассказали, как Путин обыграл Трампа
Оренбуржец похитил украшения из церкви, чтобы погасить кредит
Мединский заявил о возвращении российской культуры на мировую арену
«Блэкаут назло России»: Захарова раскрыла, чем закончится флешмоб Европы
В Белом доме раскрыли, прекратят ли США удары по Ирану на время переговоров
В Госдуме предрекли распад интернета на сегменты
Что известно о ситуации внутри НАТО из-за поддержки Рютте ударов по Ирану
«Самооскопление»: Захарова жестко прошлась по главе ЕК после ее заявления
«Пустил пыль в глаза»: в Европе предупредили о лжи Трампа по Ирану
Колумбиец приехал в Приморье торговать наркотиками и поплатился
В России может появиться новый вид подразделений вооруженных сил
Росавиация «закрыла» небо над Калугой
На Калужско-Рижской линии случился коллапс
Что известно о прилете БПЛА по Кронштадту
Известный магазин одежды и обуви закроет около 150 точек в России
Госдеп «влил» более миллиона долларов в русскоязычные паблики Украины
Пользователи массово жалуются на сбой в работе крупного банка
Азаров назвал три страны, которые должны определять будущее мира
Премьер Японии назвала события вокруг Ирана войной, но тут же исправилась
Стало известно, где похоронят депутата Швыткина
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

