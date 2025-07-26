Сорвете головы соседям! Выращиваем бархатные петунии-хамелеоны

Высадив эти экзотические петунии, вы сорвете головы соседям. Они будут оборачиваться каждый раз, проходя мимо цветов! Рассказываем, как вырастить бархатные петунии-хамелеоны.

Эти растения — настоящая ценность в саду, их темно-фиолетовые цветы кажутся абсолютно черными при определенном освещении. Для успешного выращивания выбирайте сорта Black Velvet или Phantom — они дают самые насыщенные оттенки. Высаживайте на солнечное место в рыхлую плодородную почву с добавлением компоста (3 кг на 1 м²).

Секрет интенсивной окраски — подкормки каждые 2 недели калийно-фосфорными удобрениями (1 ст. л. суперфосфата на 5 л воды) и строгий контроль полива (только при подсыхании верхнего слоя). Прищипывайте побеги для лучшего кущения. Эти роскошные цветы с таинственным глубоким оттенком особенно эффектны в белых кашпо или на фоне светлых стен.

Ранее был назван выносливый многолетник, который будет цвести до снега.