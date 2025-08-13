Сорняки, что кормят грядки: секрет дачников, который спасает урожай

Сорняки могут стать настоящей проблемой для огорода — они забирают свет, влагу и питательные вещества, мешая овощам развиваться. Более того, они «крадут» азот, фосфор, калий и другие минералы, сводя на нет эффект от удобрений.

Но в августе сорняки можно превратить из врагов в союзников. Из них готовят эффективную органическую подкормку — так называемый травяной чай.

Как приготовить:

Сбор. Вырывайте сорняки с корнем. Загрузка в ёмкость. Наполните её на треть срезанной травой и залейте водой, оставив 15–20 см до края. Сверху прикройте крышкой, но не плотно. Брожение. Поставьте на солнце на 1,5–2 недели, периодически перемешивая. Готовность. Когда масса станет коричневой и с запахом, разбавьте её водой в пропорции 1:10.

Перед внесением удобрения обязательно полейте грядки чистой водой, чтобы избежать ожога корней.

Такой «травяной чай» не только утилизирует сорняки, но и обогащает почву, помогая растениям быстрее расти и давать богатый урожай.

