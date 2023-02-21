Сомнолог рассказал, как наладить режим сна весной Сомнолог Кудинов посоветовал соблюдать режим сна вне зависимости от светового дня

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Соблюдение жесткого режима сна вне зависимости от светового дня поможет сохранить здоровье и хорошее самочувствие, рассказал сомнолог Павел Кудинов. В беседе со «Словом и Делом» он отметил, что привычка соблюдать график поможет наладить режим весной, когда темнеть начинает позже.

Привычка вне зависимости от длины светового дня должна быть всего одна: просыпаться всегда в одно и то же время. Если вам нужно на работу к девяти утра и вы встаете в 7 утра, то в субботу и воскресенье нужно вставать в то же время. Тогда длина светового дня вас не сильно будет беспокоить, потому что со временем вырабатывается привычка вставать в одно и то же время, — пояснил специалист.

По словам сомнолога, одинаковая продолжительность сна должна сохраняться вне зависимости от светового дня и занятости. Тогда организм привыкнет, и чувство сонливости будет наступать в одно и то же время. Кудинов также предложил вешать темные шторы для тех, кто просыпается из-за солнца.

Учитывая, что продолжительность сна у нас 6-8 часов, если вы в 7 утра встаете, то в 11-12 вечера у вас появится сонливость и захочется спать. Если вас световой день беспокоит в том смысле, что, когда вы ложитесь спать, еще пока светло или светлеет раньше, чем вам пора вставать, и вас это будит, тогда нужно иметь шторы-блэкаут, которые сильно затемняют, не пропускают свет, — порекомендовал специалист.

Сомнолог посоветовал планировать свой отход ко сну и пережидать усталость, если спать захотелось раньше привычного времени. Это позволит приучить организм к графику и облегчит процесс засыпания. На качество сна также влияет температура в помещении — она должна быть от 18 до 22 градусов.

Врач-сомнолог София Черкасова ранее объяснила, что алкоголь вреден для хорошего сна. По ее словам, сон будет прерывистым из-за того, что ночью организм будет перерабатывать спиртное.