Соловьёв объяснил, почему он не «пропагандист, живущий на деньги бюджета»

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Телеведущий Владимир Соловьёв в ходе выступления перед школьниками на марафоне «Новое знание» ответил на обвинение в получении зарплаты из государственного бюджета. Журналист, объясняя, почему он не «пропагандист, живущий на деньги бюджета», заявил, что сам приносит доходы телеканалам, передаёт Znak.com.

Я вообще очень люблю, когда мне рассказывают, что я живу на бюджет. «Вы пропагандисты, вы живёте на деньги бюджета!» Хочется сказать, что я вообще-то зарабатываю деньги бюджета, потому что телевидение продаёт рекламу, — сказал он.

Ведущий отметил, что все его передачи на всех телеканалах имели очень большие рейтинги. Это значит, что рекламный слот во время шоу стоил «сумасшедших денег».

Так что я всегда приносил деньги [каналам], а не забирал их, — добавил Соловьёв.

Модератор лекции спросил у телеведущего, задевают ли его такие высказывания. Тот ответил, что «наслаждается этим».

Соловьёв ведёт телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым», «Воскресный вечер» и «Москва. Кремль. Путин», а также радиошоу «Полный контакт» в СМИ государственного холдинга ВГТРК. Также он ведёт YouTube-канал «Соловьёв Live». Он признавал, что владеет виллой на озере Комо в Италии и называл себя «богатым, состоятельным» человеком.

В апреле после высказываний Владимира Соловьёва о возможности применения ядерного оружия в пустыне разгорелся скандал. Ведущего обвинили в разжигании войны и потребовали закрыть шоу.

Пользователей настолько возмутило шоу Соловьёва, что они не только осыпали его нелестными эпитетами, но и потребовали закрыть канал, а виллу ведущего в Италии отобрать.