Солдатские правозащитники рассказали, чем им угрожает новый список ФСБ

Список ФСБ, сбор сведений из которого может привести к получению статуса иноагента, не позволяет правозащитникам вести свою деятельность, рассказал NEWS.ru юрист «Солдатских матерей Санкт-Петербурга» Антон Щербак. Он заявил, что организация или её члены могут стать иностранными агентами, а также фигурантами уголовного дела.

Смоделируем: допустим я как эксперт пишу доклад в комитет ООН против пыток. Россия каждые пять лет отчитывается о соблюдении Конвенции против пыток, а я пишу альтернативный доклад о состоянии правопорядка в сфере военной службы. Я, согласно вот этому закону, признаюсь иностранным агентом, — подчеркнул он.

По его словам, если человек или организация не объявили себя иноагентом сами, они могут быть сразу привлечены к уголовной ответственности.

«Солдатские матери Санкт-Петербурга» собирают персональные данные военнослужащих, так как без этих сведений нельзя осуществлять помощь. Однако теперь это — один из пунктов списка ФСБ.

Потом сведения о состоянии законности и морально-психологической обстановки в войсках: мы пишем, что как-то нарушаются права военнослужащих. Материальная оснащённость — если мы говорим, что плохие берцы. Что немаловажно — сообщения о преступлениях и ходе следствия. По сути, мы только под риском ответственности можем сообщать, что мы подали заявление в отношении кого-то, что он побил военнослужащего, — добавил он.

Щербак сообщил, что сейчас организация не получает иностранного финансирования. Она отказалась от заграничных денег после внесения в реестр иноагентов, после чего покинула список. Однако до этого она финансировалась за счёт европейских грантов, а также неоднократно получала российские президентские гранты.

Мы не рискуем с коллегами проходить этот путь (признания иноагентами. — NEWS.ru). Зачем дразнить быка красной тряпкой, — добавил юрист.

В свою очередь пресс-секретарь организации известил NEWS.ru, что «Солдатские матери Санкт-Петербурга» не закрываются.

У нас есть три отдела, один из них — по защите прав военнослужащих. И как раз в связи с появлением данного списка (списка ФСБ. — NEWS.ru) мы закрываем отдел помощи военнослужащим. Другие направления (помощь призывникам и помощь при альтернативной гражданской службы. — NEWS.ru) мы продолжаем вести, — подытожил он.

Представитель объединения добавил, что призывникам организация как помогала, так и будет помогать при взаимодействии с военкоматом. Однако правозащитники прекращают работать по случаям, которые происходят у военных уже на службе, вне зависимости от того, идёт ли речь о контрактнике или о срочнике.

Ранее правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» сообщила, что прекратит работать с военнослужащими из-за приказа ФСБ о перечне сведений, сбор которых может угрожать национальной безопасности страны. Заявление об этом организация разместила на своём сайте.

Поводом для признания организации иностранным агентом является даже небольшое пожертвование из-за рубежа или от иностранного гражданина.

1 октября ФСБ утвердила перечень сведений, которые не относятся к государственной тайне, но получение которых иностранными государствами, иностранными гражданами и международными организациями может быть «использовано против безопасности» РФ. Всего в документе 60 пунктов, они касаются информирования о любой военной деятельности, а также о работе ФСО, СВР, ФСБ и Роскосмоса. Граждане, передающие эти данные, могут быть признаны иноагентами. Представители СМИ заявили, что это серьёзно затруднит деятельность журналистов.