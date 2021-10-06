Песков прокомментировал остановку работы организации «Солдатские матери»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга», которая больше не сможет помогать военнослужащим из-за приказа Федеральной службы безопасности об иноагентах. За информацией об этом он предложил обращаться в саму эту службу, сообщает РИА Новости.

Песков заявил , что ничего не знает как о заявлении комитета, так и о каких-либо случаях, связанных с правоприменительной практикой на этот счёт. Все разъяснения по этому поводу он рекомендовал получать непосредственно в ФСБ.

Они не говорят ни о каких конкретных ситуациях, которые возникли в связи с правоприменительной практикой, — подчеркнул Песков, комментируя заявление организации.

Ранее правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» сообщила, что прекратит работать с военнослужащими из-за приказа ФСБ о перечне сведений, сбор которых может угрожать национальной безопасности страны. Заявление об этом организация разместила на своем сайте.

Правозащитники выразили надежду, что в ближайшие годы смогут восстановить свою деятельность, а в стране «наметится обратная тенденция». Пока же в 2021 году впервые за семь лет в российских вооружённых силах выросло количество фактов неуставных отношений. В организации считают, что приказ ФСБ продолжает «тренд на закрытие армии от общества» и будет мешать работе правозащитников, юристов и журналистов.

К сожалению, принятый перечень накладывает серьёзные ограничения на работу нашей организации. <...> Прежде всего это касается нашего направления по работе с военнослужащими. Мы приняли решение закрыть данное направление, — говорится в заявлении «Солдатских матерей».

Ранее ФСБ утвердила перечень сведений, которые не относятся к государственной тайне, но получение которых иностранными государствами, иностранными гражданами и международными организациями может быть «использовано против безопасности» РФ. Всего в документе 60 пунктов, они касаются информирования о любой военной деятельности, а также о работе ФСО, СВР, ФСБ и Роскосмоса. Граждане, передающие эти данные, могут быть признаны иноагентами. Представители СМИ заявили, что это серьёзно затруднит деятельность журналистов.