Военно-космическая тайна: как перечень ФСБ изменит работу СМИ

ФСБ утвердила перечень сведений, которые не относятся к государственной тайне, но получение которых иностранными государствами, иностранными гражданами и международными организациями может быть «использовано против безопасности» РФ. Всего в документе 60 пунктов, они касаются информирования о любой военной деятельности, а также о работе ФСО, СВР, ФСБ и Роскосмоса. Граждане, передающие эти данные, могут быть признаны иноагентами. Перечень принят в дополнение к прошлогодним поправкам к «закону Димы Яковлева», который изначально получил скандальную известность благодаря запрету на иностранное усыновление российских сирот и детдомовцев. Опрошенные NEWS.ru эксперты полагают, что пока не очень понятно, как будут работать нововведения, однако, учитывая сложившуюся правоприменительную практику, инициатива имеет перспективу усложнить работу СМИ. Кроме того, признание иноагентами может грозить экспертам, оказывающим консультационные услуги.

Засекреченный моральный климат

Как следует из приказа ФСБ, опубликованного на официальном портале нормативных актов, в списке есть следующие сведения, за передачу которых человек может стать иноагентом:

— об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической обстановки;

— о дислокации Вооружённых сил РФ и подразделений силовых структур;

— о мобилизации, боевой и мобилизационной подготовке войск;

— о соблюдении законности и «морально-психологическом климате» в войсках;

— о применении квантовых технологий и искусственного интеллекта при создании нового оружия и спецтехники.

— о целевых программах Роскосмоса, порядке, сроках и объёмах финансирования госкорпорации;

— о проблемах, сдерживающих развитие Роскосмоса, в том числе финансово-экономических;

— о создании и внедрении космических технологий в интересах обороны страны и безопасности государства;

— о развитии космической ядерной энергетики;

— раскрывающие исходные данные для заключения международных договоров в области космической деятельности.

Проект перечня ФСБ опубликовала в июле. Он был разработан в соответствии с поправками в закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих свобод человека, прав и свобод граждан РФ» («закон Димы Яковлева»), подписанными президентом Владимиром Путиным в конце 2020 года.

Президент РФ Владимир Путин kremlin.ru

Этот документ существенно расширил понятие физлиц-иноагентов, которыми в юрисдикции РФ стало можно признавать граждан любой страны, занимающихся политической деятельностью или ведущих «целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранным источником могут быть использованы против безопасности РФ» в интересах иностранного источника.

Поправки подробно описывали , что имеется в виду под политической деятельностью:

— участие в организации и проведении публичных мероприятий, а также в проведении публичных дебатов, дискуссий и выступлений;

— участие в деятельности, направленной на получение определённого результата на выборах, референдуме, в наблюдении за проведением выборов, референдума, формировании избирательных комиссий, комиссий референдума, в деятельности политических партий;

— публичные обращения к госорганам и органам местного самоуправления, а также к их должностным лицам и другие действия, оказывающие влияние на их деятельность;

— распространение мнений о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике;

— формирование общественно-политических взглядов и убеждений, в том числе путём соцопросов и публикации их результатов;

— вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних, в политическую деятельность;

— финансирование политической деятельности.

Что касается военных и военно-технических сведений, передача которых, по мнению авторов закона, может использоваться против безопасности РФ, то их было поручено сформулировать ФСБ.

Те, кто собирает эту информацию и получает за это поддержку от иностранного источника (иностранных госорганов, международных или зарубежных компаний, иностранных граждан и лиц без гражданства), должны с помощью соответствующего заявления в Минюст объявить себя иноагентами. Поддержкой может быть как денежное вознаграждение, так и «организационно-методическая помощь». Что имеется в виду под последней, в поправках 2020 года не разъясняется.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Но если эти лица отказались регистрировать свой статус в Минюсте, их сначала могут привлечь к административной ответственности, а только после этого к уголовной, то «военным» сразу грозит наказание до пяти лет лишения свободы по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ .

Не хуже и не лучше

Опрошенные NEWS.ru журналисты опасаются, что новый приказ ФСБ может отразиться на работе СМИ. Военный обозреватель Илья Крамник уверен, что нововведения усложнят работу журналистов.

Фактически не нарушить данный приказ, наверное, можно, только если использовать данные из открытых зарубежных источников. И то с вопросами, поскольку можно будет прицепиться технически. В принципе, работа прессы, специализирующейся на военных и военно-политических темах, осложнится. Это касается в первую очередь российских изданий, а иностранные как писали, так и будут писать, — полагает Крамник.

Он отметил, что в данной ситуации военные журналисты оказываются не в первый раз. В советские времена всё, что касалось вооружений и военной техники, «писалось либо по данным иностранных источников, либо просто про иностранные армии». Поэтому, продолжает Крамник, журнал «Зарубежное военное обозрение» был самым информативным тематическим изданием, потому что «писал про иностранные армии, про которые можно было делать публикации намного подробнее, чем можно было у нас описывать Советскую армию, технику и вооружения».

Видимо, что-то подобное мы будем иметь и сейчас, — считает он.

Его коллега Дмитрий Литовкин вовсе заявил, что «нововведение блокирует всю работу российской печати». Однако всё-таки призвал дождаться разъяснений этого документа, которые, по его мнению, «могут быть, могут и не быть».

Как я понимаю, там есть нюанс — «передача иностранным государствам». Я пишу для российского читателя, поэтому, по идее, смогу работать, но тем не менее хотелось бы уяснить более детально, что происходит. Документ серьёзный, и если подходить ответственно, то нужно понимать, что его авторы хотели донести, какие критерии, — подчёркивает Литовкин.

Журналист-расследователь Андрей Веселов отмечает, что в формулировки в списке «при желании можно включить всё что угодно». Однако и до утверждения данного перечня можно было стать «иноагентом», и «механизм в этом смысле практически не изменился».

Список не конкретизирует этот и до этого неконкретный механизм. В этом смысле ситуация не ухудшилась, но и не улучшилась, — констатировал Веселов.

Было бы желание

Примечательно, что ещё в 2019 году основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев говорил , что технически под действующее законодательство по защите гостайны может попасть не только секретоноситель, которому в случае раскрытия определённой закрытой информации грозит уголовная ответственность.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Корнев пояснил, что примерно до 2010 года «притянуть» его к «проблемам по гостайне было практически невозможно», потому что он к ней никогда не имел доступа. Затем в закон были внесены изменения, и если бы журналист начал заниматься систематизацией данных из открытых источников, получая за это деньги у какого-либо иноагента, то «автоматом попал бы под действие законодательства». Также эксперт признавался, что в СМИ подчас «проскакивают вещи, которые жёстко грифованы, но журналисты про это просто не знают».

Сейчас при желании меня можно закрыть, насколько я понимаю. Было бы желание у соответствующих органов... Я не могу гарантировать, что, пардон, где-то в «Московском Комсомольце» или какой-то ещё газете не прошла закрытая информация, журналист её опубликовал, я её обобщил, присовокупил к статье по «Булаве» (твердотопливной межконтинентальной баллистической ракете морского базирования. — NEWS.ru), например, и в итоге статья по той же «Булаве» стала обладать свойствами, которые выходят за рамки того, что можно публиковать в рамках закона, — объяснял Корнев.

Он добавлял, что ранее с ним общались представители компетентных органов по различным статьям, обнародованным на портале Military Russia. При этом журналисту, с его слов, не объясняли, к каким конкретно данным в публикациях возникли претензии, а прямо предлагали удалить материал, чтобы не исполнять некий приказ «закрыть сайт» за размещение «информации, которая не может находиться в публичном доступе».

В связи с этим, будучи «научен жизнью», Дмитрий Корнев понял, «какие данные можно публиковать, а какие нельзя».