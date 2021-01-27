В Минюсте рассказали, как можно стать иноагентом случайно и «за копейки»

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Даже небольшое пожертвование из-за рубежа или от иностранного гражданина является поводом для признания организации иностранным агентом. Об этом заявил начальник главного управления Минюста по Москве Кирилл Балашов на заседании Московской городской думы.

Так он ответил на вопрос депутата фракции «Яблоко» Дарьи Бесединой о причине признания иностранным финансированием случайного пожертвования фонду «Лига избирателей» на 230 рублей якобы от жительницы Молдавии.

Что касаемо незначительной суммы, то законодательство нас никак не ограничивает, это очевидно. Не согласны — доказывайте в суде свою правоту, — цитирует Балашова ТАСС.

Он добавил, что даже такое «формальное исполнение, чёткое, до копейки» призвано обеспечивать закон и правопорядок. Таким образом, эта организация «будет хорошим примером для всех остальных», высказал мнение Балашов.

Минюст включил «Лигу избирателей» в реестр НКО-иноагентов в октябре 2020 года. Как следует из информации на сайте фонда, организация оказывает правовую поддержку по вопросам избирательных прав и права на участие в референдуме, а также поддержку общественного контроля за избирательным процессом в России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в качестве ограничения деятельности компаний и физлиц, попавших в список иностранных агентов, озвучена идея лишить их права на проведение публичных мероприятий. Кроме того, предложено запретить им совершать пожертвования и денежные переводы в адрес физических лиц. Таким образом, они не смогут участвовать в общественной жизни сами и не будут иметь возможности оказывать поддержку другим.