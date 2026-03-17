Соединил два вида сыра в лаваше — получилась хрустящая магия. Теперь это наше семейное блюдо на все случаи жизни

Пять минут — это не преувеличение, а четкий алгоритм. Пока сковорода нагревается, вы успеваете собрать рулетики. А дальше — магия высокого температурного шока: лаваш моментально схватывается, образуя герметичный конвертик, который не дает сыру вытечь, а лишь помогает ему равномерно и быстро расплавиться до идеальной консистенции. Быстро, чисто, безупречно.

Что понадобится

Тонкий армянский лаваш (1 большой лист), плавленый сырок (1 шт., типа «Дружба»), сыр твердый (70–100 г, например, российский или гауда), сливочное масло (30 г для смазывания).

Как готовлю

Лаваш раскладываю на рабочей поверхности. Плавленый сырок намазываю тонким, но сплошным слоем по всей площади лаваша, отступая лишь пару сантиметров от одного края для склейки. Твердый сыр натираю на средней терке и равномерно рассыпаю его поверх плавленой основы. Аккуратно, но плотно сворачиваю лаваш в тугой рулет, начиная с края, противоположного чистому.

Место стыка слегка прижимаю, чтобы рулет не развернулся. Острым ножом нарезаю рулет на порционные кусочки толщиной 2–3 сантиметра. На хорошо разогретую сухую сковороду выкладываю рулетики срезом вниз. Убавляю огонь до среднего и готовлю под крышкой 2–3 минуты, до появления красивого золотистого оттенка. Затем переворачиваю каждый рулетик на бок и также обжариваю со всех остальных сторон до равномерной хрустящей корочки.

В процессе готовки можно слегка смазывать поверхность лаваша мягким сливочным маслом для более насыщенного вкуса и цвета. Подаю немедленно, пока сырная начинка невероятно горячая и тягучая.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.