17 марта 2026 в 07:35

Соединил два вида сыра в лаваше — получилась хрустящая магия. Теперь это наше семейное блюдо на все случаи жизни

Пять минут — это не преувеличение, а четкий алгоритм. Пока сковорода нагревается, вы успеваете собрать рулетики. А дальше — магия высокого температурного шока: лаваш моментально схватывается, образуя герметичный конвертик, который не дает сыру вытечь, а лишь помогает ему равномерно и быстро расплавиться до идеальной консистенции. Быстро, чисто, безупречно.

Что понадобится

Тонкий армянский лаваш (1 большой лист), плавленый сырок (1 шт., типа «Дружба»), сыр твердый (70–100 г, например, российский или гауда), сливочное масло (30 г для смазывания).

Как готовлю

Лаваш раскладываю на рабочей поверхности. Плавленый сырок намазываю тонким, но сплошным слоем по всей площади лаваша, отступая лишь пару сантиметров от одного края для склейки. Твердый сыр натираю на средней терке и равномерно рассыпаю его поверх плавленой основы. Аккуратно, но плотно сворачиваю лаваш в тугой рулет, начиная с края, противоположного чистому.

Место стыка слегка прижимаю, чтобы рулет не развернулся. Острым ножом нарезаю рулет на порционные кусочки толщиной 2–3 сантиметра. На хорошо разогретую сухую сковороду выкладываю рулетики срезом вниз. Убавляю огонь до среднего и готовлю под крышкой 2–3 минуты, до появления красивого золотистого оттенка. Затем переворачиваю каждый рулетик на бок и также обжариваю со всех остальных сторон до равномерной хрустящей корочки.

В процессе готовки можно слегка смазывать поверхность лаваша мягким сливочным маслом для более насыщенного вкуса и цвета. Подаю немедленно, пока сырная начинка невероятно горячая и тягучая.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Проверено редакцией
Мариную фарш перед жаркой: котлеты получаются невероятно сочными и мягкими даже из обычного мяса
Две девочки отравились роллами в ресторане Москвы
Гарнир за 10 минут: рецепт булгура с овощами в микроволновке
Духовка нам в помощь: запеченный булгур с овощами в «горшочках»
Эти куриные рулетики с сыром и шпинатом — идеальный ужин без лишних хлопот. Нежное филе, тающая начинка и хрустящая корочка за 35 минут
Дмитрий Демичев
Мошенники начали предлагать россиянам путевки на отдых и подработку
Еще в одном российском городе бесследно исчезли двое детей
Мэр нашел виновного в гибели россиянки от падения льда
Один человек погиб в Абу-Даби из-за новой атаки Ирана
Рабочий погиб прямо на глазах у напарника
Военный эксперт раскрыл, что происходит на Запорожском направлении
Пушилин рассказал о приближении финала спецоперации
В Москве задержали экс-зампреда правительства Бурятии
В Кабуле около 400 человек погибли при авиаударе по рехабу
BMW разорвало на части во время серьезного ДТП в Оренбурге
В работе мессенджера Telegram произошел массовый сбой
Более 85% жителей Казахстана поддержали новую Конституцию
Появились новые подробности о гибели россиянки на автобусной остановке
Момент гибели женщины на остановке от глыбы льда попал на видео
Мужчина пострадал при атаке ВСУ на село под Брянском
Врач раскрыл, от каких видов рака спасет отказ от курения
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 17 марта: инфографика
Россиянам дали совет, как получить от вклада наибольший доход
Освобождение поселка, преступный удар ВСУ: новости СВО на утро 17 марта
Миграционную политику в России могут ужесточить
Дальше
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
