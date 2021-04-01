Соцвыплаты на жильё увеличат в большинстве регионов России

https://static.news.ru/photo/f0001b88-4233-11ea-a84f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

В 50 российских субъектов, включая Москву, Севастополь и Якутию, в 2021 году увеличатся показатели средней рыночной стоимости квадратного метра жилья. Как сказано в приказе Минстроя, вступившего в силу 2 апреля, размер жилищной субсидии зависит от расчётной стоимости недвижимости.

Формула для расчёта следующая: расчётную площадь нужно умножить на норматив стоимости квадратного метра, если норматив растёт, повышается и размер выплаты, сказано в документе.

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на ведомство, нормативы необходимы, чтобы рассчитать соцвыплаты и субсидии для жилищного обеспечения россиян. Это касается как малоимущих граждан, многодетных и молодых семей, так и, например, жителей аварийных домов.

Самый большой норматив будет в столице: его приравняли к 122 636 рублям, что на 4376 рублей выше показателя в первом квартале. На втором месте Амурская область - 82 266 рублей (+4123 рубля) и на третьей строчке Якутия, где норматив составит 97 425 рублей (+3981 рубль).

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирусные льготы отменили в России с 1 апреля 2021 года. Сотрудники старше 65 лет больше не могут получить больничные листы в особом порядке. Также россияне, которые перестали работать удалённо, больше не могут получить электронный больничный в связи с самоизоляцией.