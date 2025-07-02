Сочный пирог на завтрак? Да! С этим рецептом можно управиться за 30 минут

Сочный пирог на завтрак? Да! С этим рецептом можно управиться за 30 минут

Этот мясной пирог с грибами — настоящее спасение для утра, когда хочется чего-то сытного, но нет времени на сложные блюда. Хрустящее слоеное тесто, сочная мясная начинка с грибами и сливочным соусом — идеальное сочетание вкусов и текстур. А готовится всего за 30 минут активного времени!

Ингредиенты:

слоеное тесто — 500 г;

фарш (свино-говяжий) — 400 г;

лук — 2 шт.;

шампиньоны — 250 г;

сливки — 50 мл;

соевый соус — 2 ст. л.;

яйцо — 1 шт.;

соль, перец, прованские травы — по вкусу.

Приготовление:

Обжарьте лук с фаршем 7 минут. Добавьте сливки, соевый соус и специи, тушите 5 минут. Раскатайте тесто, выложите начинку и нарезанные грибы. Накройте вторым пластом, защипните края. Смажьте взбитым яйцом, выпекайте 35 минут при 180 °C.

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