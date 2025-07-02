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02 июля 2025 в 15:45

Сочный пирог на завтрак? Да! С этим рецептом можно управиться за 30 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот мясной пирог с грибами — настоящее спасение для утра, когда хочется чего-то сытного, но нет времени на сложные блюда. Хрустящее слоеное тесто, сочная мясная начинка с грибами и сливочным соусом — идеальное сочетание вкусов и текстур. А готовится всего за 30 минут активного времени!

Ингредиенты:

  • слоеное тесто — 500 г;
  • фарш (свино-говяжий) — 400 г;
  • лук — 2 шт.;
  • шампиньоны — 250 г;
  • сливки — 50 мл;
  • соевый соус — 2 ст. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль, перец, прованские травы — по вкусу.

Приготовление:

  1. Обжарьте лук с фаршем 7 минут.
  2. Добавьте сливки, соевый соус и специи, тушите 5 минут.
  3. Раскатайте тесто, выложите начинку и нарезанные грибы.
  4. Накройте вторым пластом, защипните края.
  5. Смажьте взбитым яйцом, выпекайте 35 минут при 180 °C.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

еда
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пироги
завтраки
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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