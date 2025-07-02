Сочный пирог на завтрак? Да! С этим рецептом можно управиться за 30 минут

Этот мясной пирог с грибами — настоящее спасение для утра, когда хочется чего-то сытного, но нет времени на сложные блюда. Хрустящее слоеное тесто, сочная мясная начинка с грибами и сливочным соусом — идеальное сочетание вкусов и текстур. А готовится всего за 30 минут активного времени!
Ингредиенты:
- слоеное тесто — 500 г;
- фарш (свино-говяжий) — 400 г;
- лук — 2 шт.;
- шампиньоны — 250 г;
- сливки — 50 мл;
- соевый соус — 2 ст. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- соль, перец, прованские травы — по вкусу.
Приготовление:
- Обжарьте лук с фаршем 7 минут.
- Добавьте сливки, соевый соус и специи, тушите 5 минут.
- Раскатайте тесто, выложите начинку и нарезанные грибы.
- Накройте вторым пластом, защипните края.
- Смажьте взбитым яйцом, выпекайте 35 минут при 180 °C.
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