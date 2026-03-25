Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 07:00

Сочные отбивные в необычной шубке: простой ужин, который съедают до последнего кусочка

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда хочется порадовать семью чем-то сытным и новым, этот рецепт становится настоящей находкой. Отбивные получаются особенно нежными благодаря необычной «шубке», а готовятся проще, чем кажется. Такой ужин точно соберет всех за столом без лишних уговоров.

Ингредиенты:

  • свинина — 700 г;
  • картофель — 2 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • яйца — 2 шт.;
  • майонез или сметана — 2 ст. л.;
  • мука — 3 ст. л.;
  • сливки — 200 мл;
  • соль, специи — по вкусу;
  • укроп, зеленый лук, петрушка — по вкусу.

Приготовление

Свинину нарежьте и отбейте — так она станет мягкой и быстро приготовится. Картофель натрите, добавьте мелко нарезанный лук, чеснок и зелень. Вбейте яйца, положите сметану или майонез, муку, соль и специи, перемешайте до густой массы.

Каждый кусочек мяса обмакните в эту смесь и обжарьте до румяной корочки. Затем переложите в форму, полейте сливками и отправьте в духовку на 5–7 минут при 200 °C.

Подавайте горячими — отбивные получаются сочными внутри и аппетитно хрустящими снаружи. Отлично подойдут к любому гарниру или просто с овощами.

Ранее сообщалось, что иногда хочется порадовать близких чем-то особенным, но без долгой возни на кухне. Эти творожные вареники с кокосовой ноткой — именно такой вариант.

Проверено редакцией
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.