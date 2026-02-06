Сочные котлеты без лишних добавок — секрет идеальной мясной текстуры с помощью обычного лука

Приготовление котлет кажется простым, но сохранить сочность и настоящий мясной вкус удается не всем. Часто хозяйки добавляют манку, хлеб или овсянку, надеясь на мягкость, но такой подход может заглушить аромат фарша. Есть простой способ получить нежные котлеты без лишних ингредиентов.

Секрет — в правильном использовании лука. Классический рецепт требует фарш, яйца, специи и лук, но чтобы котлеты были сочными, лука нужно больше, чем обычно. Он выделяет сок при жарке, предотвращая пересыхание, при этом сохраняется насыщенный мясной вкус.

Для еще лучшего эффекта лук предварительно тушат на сливочном масле 15 минут до мягкости и легкой золотистой корочки. После остывания его смешивают с фаршем и яйцами, формируют котлеты и жарят привычным способом. Результат — мягкие, ароматные котлеты с тонкой сладкой ноткой и без лишней пестроты вкусов.

