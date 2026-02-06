Фасоль и свекла: сытость и плоский живот навсегда — лучший салат

Фасоль и свекла: сытость и плоский живот навсегда — лучший салат

Ингредиенты: 200 г вареной свеклы, 100 г консервированной красной фасоли (слитой), 20 г свежей кинзы, 1 зубчик чеснока, 1 ст. л. натурального йогурта (0–2% жирности), щепотка кумина.

Приготовление:

Отварите свеклу до мягкости (40 мин), остудите и нарежьте кубиками 1 см.

Слейте фасоль, измельчите кинзу и чеснок.

Смешайте все, заправьте йогуртом и кумином, перемешайте.

Польза: фасоль дает белок для сытости, чеснок борется с воспалениями. Идеально на обед — держит голод под контролем до вечера.

Калорийность – 55 ккал на 100 г.

