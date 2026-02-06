В Кремле рассказали об угрозах для жизни военачальников Песков: военачальники всегда находятся под угрозой во время конфликтов

Военачальники и высококвалифицированные специалисты в период конфликтов находятся в опасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако, по его словам, решение вопроса об их безопасности не входит в компетенцию Кремля, передает РИА Новости.

То, что подобные военачальники и высококлассные специалисты находятся под угрозой во время войны, это однозначно. Но не в Кремле должны рассуждать о том, как обеспечивать им безопасность, это вопрос специальных служб, — прокомментировал Песков.

Ранее сообщалось, что в лифте жилого дома на Волоколамском шоссе в Москве было совершено покушение на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева. Злоумышленник несколько раз выстрелил ему в спину и скрылся с места происшествия. Алексеев остался жив, его оперативно доставили в одну из больниц столицы. На месте преступления работают правоохранительные органы, ведется поиск стрелка.

Telegram-канал Baza позже сообщил, что Алексеев находится в реанимации в тяжелом состоянии. По данным канала, к моменту прибытия медицинских специалистов генерал потерял значительное количество крови.