Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 13:03

В Кремле рассказали об угрозах для жизни военачальников

Песков: военачальники всегда находятся под угрозой во время конфликтов

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Военачальники и высококвалифицированные специалисты в период конфликтов находятся в опасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако, по его словам, решение вопроса об их безопасности не входит в компетенцию Кремля, передает РИА Новости.

То, что подобные военачальники и высококлассные специалисты находятся под угрозой во время войны, это однозначно. Но не в Кремле должны рассуждать о том, как обеспечивать им безопасность, это вопрос специальных служб, — прокомментировал Песков.

Ранее сообщалось, что в лифте жилого дома на Волоколамском шоссе в Москве было совершено покушение на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева. Злоумышленник несколько раз выстрелил ему в спину и скрылся с места происшествия. Алексеев остался жив, его оперативно доставили в одну из больниц столицы. На месте преступления работают правоохранительные органы, ведется поиск стрелка.

Telegram-канал Baza позже сообщил, что Алексеев находится в реанимации в тяжелом состоянии. По данным канала, к моменту прибытия медицинских специалистов генерал потерял значительное количество крови.

Дмитрий Песков
угрозы
Россия
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог дала советы, как начать заниматься спортом без стресса
Коллеги Жильцовой проигнорировали церемонию прощания с диктором
Раскрыто количество погибших в результате взрыва в пакистанской мечети
Погода в Москве в субботу, 7 февраля: ждать ли сильного ветра и холода
Французский экс-министр оказался в центре скандала из-за связей с Эпштейном
Кубинский боец UFC сразится с россиянином на турнире лиги кулачных боев
Лавров связал покушение на генерала МО с желанием Киева сорвать переговоры
Хакеры вновь атаковали сайт движения Медведчука
Скелет в лесу: женщина забила мужа молотком и пригласила дочь в гости
Политолог раскрыл судьбу Стармера из-за скандала вокруг файлов Эпштейна
Лавров заявил о готовности России обсудить с США вопросы безопасности
Лавров указал, из чего будет исходить Россия после истечения срока ДСНВ
IT-эксперт раскрыл, опасно ли отвечать на неизвестные иностранные номера
Турецкая актриса Ханде Эрчел ответила критикам своей актерской игры
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 6 февраля, фото, видео
Стало известно, когда разработают договор на смену ДСНВ
Посол высказался о проблемах Армении и ОДКБ
Популярная певица призналась, что пила обезболивающие на «Грэмми»
Дипломат призвал Армению учитывать реалии при выборе партнеров
Посол оценил готовность России участвовать в проекте «Маршрут Трампа»
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.