Мегапростой и суперудачный: салат за 7 минут из 4 ингредиентов — выручит в любой момент

Мегапростой и суперудачный: салат за 7 минут из 4 ингредиентов — выручит в любой момент

Этот салат — настоящая палочка-выручалочка. Готовится за считанные минуты, продукты самые доступные, а вкус получается яркий и насыщенный. Корейская морковь добавляет пикантность, фасоль делает салат сытным, а плавленый сырок связывает всё в нежную, кремовую текстуру. Отличный вариант и для будней, и когда гости уже на пороге.

Ингредиенты: консервированная фасоль — 1 банка, корейская морковь — 150 г, яйца — 3 шт., плавленый сырок «Дружба» — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, майонез — 2 ст. л., соль и перец — по вкусу.

Яйца отвариваем вкрутую и натираем на крупной тёрке. Корейскую морковь при необходимости слегка нарезаем, чтобы кусочки были короче. Плавленый сырок предварительно убираем в морозилку на 15–20 минут, затем натираем на мелкой или средней тёрке. Чеснок пропускаем через пресс. С фасоли сливаем жидкость. Все ингредиенты соединяем в салатнике, заправляем майонезом, солим и перчим по вкусу, хорошо перемешиваем.

Ранее мы делились рецептом кубано. Знаменитый сэндвич Кубы и Флориды: легко повторить дома.