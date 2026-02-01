В честь него устраивают фестивали: кубано — знаменитый сэндвич Кубы и Флориды. Рецепт легко повторить дома

Сочный, горячий и очень характерный — кубано давно вышел за рамки уличной еды. Этот сэндвич считается национальной классикой Кубы и Флориды, его продают буквально на каждом углу, а в США ему даже посвящают отдельные фестивали. В результате получается мощный, сытный и идеально сбалансированный сэндвич: нежная свинина, солоноватая ветчина, тягучий сыр, кислинка огурцов и острота горчицы — все работает как часы.

Ингредиенты: чиабатта или кубинский хлеб — 1 шт. (220–250 г), запеченная свинина — 180–200 г, ветчина — 100–120 г, сыр (швейцарский или эмменталь) — 120 г, маринованные огурцы — 3–4 шт. (60–80 г), горчица — 1–2 ст. л., сливочное масло — 20 г.

Хлеб разрезаем вдоль и слегка смазываем сливочным маслом. На нижнюю половину выкладываем слоями свинину, ветчину, сыр и нарезанные огурцы, сверху щедро смазываем горчицей и накрываем второй половиной хлеба. Сэндвич обжариваем на сковороде-гриль или под прессом до румяной корочки, пока сыр полностью не расплавится, а хлеб не станет хрустящим. Подаем сразу — горячим, сочным и без лишних добавок, как это делают в классическом кубано.

