06 февраля 2026 в 13:25

Поставщика стройматериалов задержали за хищение 172 млн рублей в Крыму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Евпатории полиция задержала гендиректора компании по поставке стройматериалов по подозрению в хищении 172 млн рублей во время реконструкции набережной и сквера, пишет «МК в Крыму» со ссылкой на МВД России. В отношении 41-летнего жителя Красногвардейского района возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

По данным правоохранителей, компания подозреваемого выступала субподрядчиком в проекте по благоустройству пляжа по контракту с городской администрацией. Вместо 140 тыс. тонн специальной гальки, которую она должна была поставить, на объект привезли обычный строительный щебень и гравий. Экспертиза подтвердила, что эти материалы непригодны для пляжной зоны.

Материал был закуплен примерно за 79 млн рублей, но под видом специальной гальки продан заказчику более чем за 251 млн рублей. Разница в 172 млн рублей была похищена из бюджета. Как выяснилось, в 2025 году фигурант дела уже был осужден за финансовые махинации, связанные с уклонением от уплаты налогов. На момент задержания мужчина отбывал наказание в виде исправительных работ. Сейчас он находится под домашним арестом.

Ранее в Кабардино-Балкарской Республике похищено более 60 млн рублей бюджетных средств, выделенных на создание модульных объектов для размещения туристов в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». По его словам, подобных примеров много.

