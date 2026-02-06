Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 13:25

В Госдуме объяснили, как и почему банки могут ограничить снятие наличных

Депутат Аксаков: банки ограничат снятие наличных при подозрительных операциях

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Новые правила контроля за снятием наличных предусматривают два вида лимитов — временный и постоянный, их цель — защитить деньги граждан от мошенников, рассказал в интервью NEWS.ru председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Временное ограничение позволяет снять не более 50 тысяч рублей в сутки, и действует 48 часов, напомнил он.

Новые правила устанавливают два вида ограничений на выдачу наличных: временное и постоянное. В первом случае снять можно не более 50 тыс. рублей в сутки, а действовать этот лимит будет 48 часов. Если нужно больше наличных, придется идти в офис банка, — сказал Аксаков.

При этом парламентарий перечислил признаки, по которым система банка может заподозрить, что операция является «недобровольной» и инициируется мошенником. Согласно указаниям Банка России, к таким признакам относятся: нехарактерное для клиента поведение, активный обмен звонками и сообщениями во время операции, снятие денег сразу после получения кредита, смена номера телефона, привязанного к интернет-банку, а также наличие информации о клиенте в государственной системе «Антифрод».

Ранее сообщалось, что ограничение до 1 млн рублей в месяц для физических лиц суммы внесения наличных через банкоматы вызвано борьбой с отмыванием преступных доходов. Как пояснили в Росфинмониторинге, данная мера затруднит использование банковских счетов, открытых на подставных лиц (дропов).

банки
Анатолий Аксаков
наличные
банковские карты
ограничения
