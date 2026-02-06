Зимняя Олимпиада — 2026
Секрет моего завтрака — три продукта и горячая сковорода. Никто не верит, что так просто

Фото: D-NEWS.ru
Беру кефир, муку и горсть сыра — готовлю волшебные лепешки на раскаленной сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для моментального завтрака, который покоряет своей простотой и божественным вкусом.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие снаружи, с золотистой поджаристой корочкой лепешки и нежная, воздушная серединка с тянущимися нитями расплавленного сыра. Для приготовления вам понадобится: 250 мл кефира, 300 г муки, 150 г тертого сыра (сулугуни или моцарелла), 1 ч.л. соды, щепотка соли, растительное масло для жарки. В миске смешайте кефир, соль и соду. Постепенно добавляйте муку, замешивая мягкое тесто. В конце вмешайте тертый сыр. Дайте тесту постоять 10 минут. Разделите его на части, сформируйте лепешки толщиной около 1 см. Обжаривайте на хорошо разогретой сковороде с двух сторон под крышкой на среднем огне по 3-4 минуты до румяного цвета. Подавайте горячими.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

рецепты
кулинария
лепешки
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
