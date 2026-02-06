Забудьте про сухую курицу: этот рецепт изменит на вашей кухне все

Это блюдо из куриной грудки на все случаи жизни выручит и на семейном ужине, и на праздничном столе. Древняя техника томления в кисломолочной среде делает мясо невероятно нежным, а использование цельных специй вместо молотых придает аромату глубину и многогранность.

Ингредиенты:

куриная грудка — 500 г,

натуральный йогурт или кефир 3,2% — 200 мл,

семена кориандра — 1 ч. ложка,

зира (целиком) — 0,5 ч. ложки,

куркума — 0,5 ч. ложки,

чеснок — 3 зубчика,

свежий имбирь — 15 г,

соль — по вкусу,

растительное масло — 1 ст. ложка.

Разрежьте грудку на порционные куски толщиной 2 см. В ступке раздавите семена кориандра и зиру до появления аромата. Натрите имбирь на мелкой терке, чеснок пропустите через пресс. Смешайте йогурт со всеми специями, имбирем и чесноком. Залейте курицу этой смесью, оставьте на 2 часа в холодильнике.

Разогрейте масло в сотейнике, выложите мясо вместе с маринадом, накройте крышкой. Томите на минимальном огне 25 минут, переворачивая каждые 8 минут.

Такое блюдо из куриной грудки на все случаи жизни подается с рисом басмати, свежими овощами или лавашом — оно одинаково хорошо в горячем и холодном виде.

Калорийность на 100 г: 118 ккал.

БЖУ: 21,4/2,9/2,1.

