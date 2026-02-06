Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 12:01

Забудьте про сухую курицу: этот рецепт изменит на вашей кухне все

Блюдо из куриной грудки на все случаи жизни — читать на NEWS.ru Блюдо из куриной грудки на все случаи жизни — читать на NEWS.ru Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это блюдо из куриной грудки на все случаи жизни выручит и на семейном ужине, и на праздничном столе. Древняя техника томления в кисломолочной среде делает мясо невероятно нежным, а использование цельных специй вместо молотых придает аромату глубину и многогранность.

Ингредиенты:

  • куриная грудка — 500 г,

  • натуральный йогурт или кефир 3,2% — 200 мл,

  • семена кориандра — 1 ч. ложка,

  • зира (целиком) — 0,5 ч. ложки,

  • куркума — 0,5 ч. ложки,

  • чеснок — 3 зубчика,

  • свежий имбирь — 15 г,

  • соль — по вкусу,

  • растительное масло — 1 ст. ложка.

Разрежьте грудку на порционные куски толщиной 2 см. В ступке раздавите семена кориандра и зиру до появления аромата. Натрите имбирь на мелкой терке, чеснок пропустите через пресс. Смешайте йогурт со всеми специями, имбирем и чесноком. Залейте курицу этой смесью, оставьте на 2 часа в холодильнике.

Разогрейте масло в сотейнике, выложите мясо вместе с маринадом, накройте крышкой. Томите на минимальном огне 25 минут, переворачивая каждые 8 минут.

Такое блюдо из куриной грудки на все случаи жизни подается с рисом басмати, свежими овощами или лавашом — оно одинаково хорошо в горячем и холодном виде.

  • Калорийность на 100 г: 118 ккал.

  • БЖУ: 21,4/2,9/2,1.

Ранее мы делились рецептом сочной горбуши в духовке.

Читайте также
1 курица и 1 бутылка: самый сочный куриный рулет без ветчинницы и духовки
Общество
1 курица и 1 бутылка: самый сочный куриный рулет без ветчинницы и духовки
Курица по-капитански: даже грудка будет сочной! Вкусно и без майонеза
Семья и жизнь
Курица по-капитански: даже грудка будет сочной! Вкусно и без майонеза
Грудка в луковом одеяле! Такую сочную курицу вы не ели: лишь 2 ингредиента
Семья и жизнь
Грудка в луковом одеяле! Такую сочную курицу вы не ели: лишь 2 ингредиента
Остатки белков, горсть орехов и масло — превратила в торт-легенду. «Киевский» по-домашнему: проще, чем кажется, и вкуснее магазинного
Общество
Остатки белков, горсть орехов и масло — превратила в торт-легенду. «Киевский» по-домашнему: проще, чем кажется, и вкуснее магазинного
Фасоль и свекла: сытость и плоский живот навсегда — лучший салат
Семья и жизнь
Фасоль и свекла: сытость и плоский живот навсегда — лучший салат
мясо
курица
грудка
рецепты
простые рецепты
кулинария
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков: Путин докладывается о расследовании покушения на генерала Алексеева
Реабилитолог назвал самый полезный вид зимнего спорта
Заставлял исполнять фантазии на видео: дед совратил четырехлетнюю внучку
Российские войска поразили предприятия ВПК, энергетику и транспорт Украины
«Хотел пошутить»: в российском регионе подросток пригрозил взорвать школу
Российская ПВО уничтожила более тысячи беспилотников за неделю
Петербуржец попытался оспорить отцовство, чтобы избежать уплаты алиментов
Учебный день в омской школе закончился для ребенка падением из окна
Врач объяснил, почему россиянка могла умереть в Египте
В Минобороны рассказали об освобождении еще восьми населенных пунктов
Сабуров случайно избежал задержания в Екатеринбурге в начале февраля
Названа сумма, которую остались должны наследнице Баталова Цивин и Дрожжина
Врач назвала способы снижения аппетита
Киев потерял еще один населенный пункт в Сумской области
Стало известно, при какой сумме долга могут запретить выезд из России
Стало известно, что будет с миллионным имуществом комика Сабурова
Стало известно, кому достанется наследство вдовы Баталова
США раскрыли главную «хотелку» Трампа по новому оружейному договору
Жена комика Сабурова отправилась на тренировку по расписанию
В Италии раскрыли детали церемонии открытия Олимпиады-2026
Дальше
Самое популярное
Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.