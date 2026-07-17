Сочная котлета, хрустящие овощи, ароматный соус — это не бабушкин обед, а настоящий бургер. Классический рецепт без вреда

Сочная котлета, хрустящие овощи, ароматный соус — это не бабушкин обед, а настоящий бургер. Классический рецепт без вреда

Хочешь настоящий сочный бургер без похода в фастфуд? Беру говядину, булочку, сыр и овощи — и за полчаса готовлю домашнюю версию, которая получается вкуснее и полезнее. Котлету жарю на гриле, салат хрустит, а соус дополняет вкус — идеальный ужин для всей семьи.

Ингредиенты

Для котлеты: говяжий фарш — 500 г, лук репчатый — 1 шт., яйцо — 1 шт., панировочные сухари — 100 г, соль — по вкусу, перец — по вкусу.

Для сборки: булочки для бургера — 4 шт., листья салата — 4 шт., помидор — 1 шт., лук красный — 1 шт., сыр чеддер — 4 ломтика, маринованные огурцы — 4 шт.

Для соуса: кетчуп — по вкусу, горчица — по вкусу.

Как готовлю

Сначала смешиваю говяжий фарш с мелко нарезанным луком, яйцом, панировочными сухарями, солью и перцем. Формирую 4 сочные котлеты. Обжариваю их на раскаленной сковороде или гриле по 3-4 минуты с каждой стороны, чтобы появилась хрустящая корочка, а внутри оставался сок. Тем временем разрезаю булочки пополам и подсушиваю на сухой сковороде.

Собираю бургер: на нижнюю половину булочки кладу лист салата, котлету, сверху — ломтик сыра, кружок помидора, кольца красного лука и маринованные огурцы. Поливаю кетчупом и горчицей, накрываю верхней половинкой булочки. Подаю сразу, пока все горячее.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Собрать бургер оказалось проще, чем заказать доставку. Самое крутое — домашняя котлета: сочная внутри, с хрустящей корочкой снаружи. Рекомендую подавать с картошкой фри домашнего приготовления — будет топ!