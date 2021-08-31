Собянина призвали сделать транспортные пересадки бесплатными для москвичей

Куратор движения «Лиза Алерт» и независимый кандидат в Госдуму РФ Олег Леонов призвал мэра столицы Сергея Собянина сделать пересадки на наземном транспорте бесплатными для москвичей. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Считаю, что москвичи заслужили право на счастливый билет. Билет, который позволит бесплатно пересаживаться в течение двух часов неограниченное количество раз. Ведь получается, что сейчас мы сталкиваемся с дискриминацией. Люди, которые пользуются только наземным транспортом, вынуждены платить больше, — заявил Леонов.

Общественник аргументировал свою позицию тем, что пересадки на метро всегда были бесплатными, а люди, которым приходится ездить на разном наземном транспорте, вынуждены переплачивать, хотя могли бы потратить сэкономленные деньги «на благо своих семей». Он добавил, что передал в мэрию города соответствующее заявление и приложил к нему петицию, собравшую почти 10 тысяч подписей.

Ранее сообщалось, что весь общественный транспорт в России не может быть бесплатным. От этой идеи отказались в Минтрансе РФ, признав, что даже через 14 лет гражданам страны придётся платить за проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях. Пункт о введении бесплатного проезда на общественном транспорте не вошёл в новый проект транспортной стратегии России до 2035 года, хотя присутствовал в первоначальной версии документа.

Зато в нём сказано, что пассажиры к 2030 году смогут при помощи биометрии оплачивать проезд и проходить досмотр в аэропортах и на вокзалах. А поездки по городу на 30% будут осуществляться беспилотным и высокоавтоматизированным транспортом к 2035 году.