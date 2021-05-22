Собянин заявил о готовности московских школ к проведению ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/8f3212cc-bb98-11eb-95a3-96000091f725_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все школы Москвы и технические возможности города готовы для проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом рассказал столичный мэр Сергей Собянин в интервью на телеканале «Россия 1».

Все наши классы готовы и для ЕГЭ, и для ОГЭ, вся информационная система готова, техническая возможность, — подчеркнул он.

Градоначальник отметил важность того, чтобы сами учащиеся были готовы сдавать экзамены, учитывая, что они достаточно долго находились на дистанционном обучении из-за пандемии.

Надеюсь, что результаты единого госэкзамена будут не хуже, чем было в 2020-м и в 2019 году, — отметил Собянин.

ЕГЭ провели в России в первый раз в 2008 году, на следующий год он стал обязательным для всех выпускников школ. Сегодня экзамен является основной формой государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов. Каждый год его сдаёт более 700 тысяч учащихся.

В 2021 году из-за пандемии коронавируса школьникам, которые не планируют получать высшее образование, разрешили не сдавать ЕГЭ. Вместо этого они напишут выпускной экзамен по русскому языку и математике. В связи с этим экзамен по математике базового уровня был временно отменён.