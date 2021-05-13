Выпускники не будут сдавать ЕГЭ по математике базового уровня

https://static.news.ru/photo/27980abe-b3ef-11eb-9c4f-96000091f725_660.jpg Фото: Юлия Иванко/Mos.ru

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в 2021 году единый госэкзамен по математике базового уровня проводиться не будет. Для поступления в вузы абитуриентам нужно будет сдать русский и профильные предметы, пишет ТАСС.

Выпускники, желающие продолжить обучение в вузах, должны сдать ЕГЭ по русскому языку, а также другие предметы, необходимые для поступления на ту или иную специальность. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году не проводится, — сказал он.

По словам министра, в последние годы всё большим спросом пользуются физика, биология, химия. Тем не менее гуманитарные науки также интересуют школьников.

ЕГЭ начнётся 31 мая и завершится 2 июля, это так называемый основной период, — добавил Кравцов. Он уточнил, что дополнительный период придётся на даты с 12 по 17 июля.

22 апреля Министерство просвещения и Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) утвердили расписание итоговой аттестации в формате единого госэкзамена для выпускников школ.