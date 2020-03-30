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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти намерены постепенно ужесточать контроль за передвижением граждан во время пандемии коронавируса.

По его словам, это будет происходить по мере разработки информационных систем. С таким заявлением градоначальник выступил на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По мере разработки информационных систем мы будем с каждым днём всё жёстче и жёстче контролировать эту ситуацию, — заявил он.

Собянин добавил, что сейчас столичные власти ждут принятия федерального закона, позволяющего «более активно работать по этому вопросу», передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что примерно 20% жителей Москвы игнорируют призывы руководства города к самоизоляции в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции нового типа. Поэтому столичные власти решили ввести дополнительные ограничительные меры. Об этом 30 марта сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.