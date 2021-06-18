Почти 90% москвичей с коронавирусом заболели индийским штаммом

Новый обнаруженный в Москве штамм коронавируса выявили почти у 90% вновь заболевших в столице. Город, по сути дела, начинает заново проходить эту историю с коронавирусом, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире Первого канала.
По сути дела, мы начинаем заново проходить эту историю [с коронавирусом], причём с более тяжёлыми последствиями, — цитирует его телеканал.
Собянин добавил, что в столице вводятся чуть ли не каждый день новые больницы. Однако власти «еле-еле успевают».
При этом 90% заболевших коронавирусом в столице оказались поражены мутировавшим индийский штаммом. Он оказался более агрессивным и быстрее распространяется.
И самое неприятное, что для того чтобы противостоять человеку, его иммунный статус, его количество антител, как сейчас вот говорят, должен быть почти в два раза выше, чем к уханьскому вирусу, — резюмировал градоначальник.
Всё это привело к тому взрывному росту заболеваемости и госпитализаций, который сейчас наблюдается, считает Собянин.
Ранее главный врач ГКБ № 40 (больница в Коммунарке) Денис Проценко заявил, что большинство пациентов его клиники с коронавирусом успели получить только одну дозу вакцины.