Почти 90% москвичей с коронавирусом заболели индийским штаммом

https://static.news.ru/photo/adacfc1e-d031-11eb-b46a-96000091f725_660.jpg Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва»

Новый обнаруженный в Москве штамм коронавируса выявили почти у 90% вновь заболевших в столице. Город, по сути дела, начинает заново проходить эту историю с коронавирусом, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире Первого канала.

По сути дела, мы начинаем заново проходить эту историю [с коронавирусом], причём с более тяжёлыми последствиями, — цитирует его телеканал.

Собянин добавил, что в столице вводятся чуть ли не каждый день новые больницы. Однако власти «еле-еле успевают».

При этом 90% заболевших коронавирусом в столице оказались поражены мутировавшим индийский штаммом. Он оказался более агрессивным и быстрее распространяется.

И самое неприятное, что для того чтобы противостоять человеку, его иммунный статус, его количество антител, как сейчас вот говорят, должен быть почти в два раза выше, чем к уханьскому вирусу, — резюмировал градоначальник.

Всё это привело к тому взрывному росту заболеваемости и госпитализаций, который сейчас наблюдается, считает Собянин.

Ранее главный врач ГКБ № 40 (больница в Коммунарке) Денис Проценко заявил, что большинство пациентов его клиники с коронавирусом успели получить только одну дозу вакцины.