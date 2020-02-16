https://static.news.ru/photo/66877d7e-508e-11ea-8338-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные водители за последние годы стали проявлять больше вежливости на дорогах, считает мэр Москвы Сергей Собянин.

При этом он отметил, что нет предела совершенству и поэтому городские власти постоянно работают над этим вопросом.

Над этим работает и система видео- и фотофиксации нарушений, — добавил Собянин.

По его словам, также зафиксировано снижение смертности на дорогах, при этом средняя скорость движения выросла, передаёт «Россия 1».

Как писал NEWS.ru ранее, в Федеральной службе судебных приставов больше всего неоплаченных водителями штрафов за нарушения правил дорожного движения зафиксировано в Москве и Московской области.