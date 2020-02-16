Столичные водители за последние годы стали проявлять больше вежливости на дорогах, считает мэр Москвы Сергей Собянин.
При этом он отметил, что нет предела совершенству и поэтому городские власти постоянно работают над этим вопросом.
Над этим работает и система видео- и фотофиксации нарушений, — добавил Собянин.
По его словам, также зафиксировано снижение смертности на дорогах, при этом средняя скорость движения выросла,
Как писал NEWS.ru ранее, в Федеральной службе судебных приставов больше всего неоплаченных водителями штрафов за нарушения правил дорожного движения зафиксировано в Москве и Московской области.
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