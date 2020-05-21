Собянин запустил первый этап смягчения ограничений

https://static.news.ru/photo/4a4dba54-9b8b-11ea-9593-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о запуске первого этапа смягчения ограничений, связанных с коронавирусом. Запреты начнут снимать 25 мая.

В этот день откроется каршеринг. Однако взять машину можно будет не меньше, чем на пять дней, передаёт «Политика Сегодня». При этом на территории города будут действовать только цифровые пропуска, оформленные властями столицы.

Ранее мэр Москвы рассказал о результатах тестирования на коронавирус в столице. По его словам, в настоящий момент ситуацию можно оценить как позитивную. Он отметил, что каждый день проводится около 50 тысяч анализов. В результате выявляемость достигает 2,5–3 тысяч, писал NEWS.ru.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,1 млн человек, погибли свыше 330 тысяч, выздоровели более 2 млн. В России на 21 мая общее число инфицированных достигло 317 554, выздоровел 92 681, умерли 3099.