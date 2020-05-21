Собянин запустил первый этап смягчения ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о запуске первого этапа смягчения ограничений, связанных с коронавирусом. Запреты начнут снимать 25 мая.
В этот день откроется каршеринг. Однако взять машину можно будет не меньше, чем на пять дней,
Ранее мэр Москвы рассказал о результатах тестирования на коронавирус в столице. По его словам, в настоящий момент ситуацию можно оценить как позитивную. Он отметил, что каждый день проводится около 50 тысяч анализов. В результате выявляемость достигает 2,5–3 тысяч, писал NEWS.ru.
ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,1 млн человек, погибли свыше 330 тысяч, выздоровели более 2 млн. В России на 21 мая общее число инфицированных достигло 317 554, выздоровел 92 681, умерли 3099.
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