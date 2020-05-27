Москвичам с 1 июня разрешат гулять в скверах и парках

https://static.news.ru/photo/a293ec70-a01c-11ea-b347-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители столицы с 1 июня смогут посещать парки и скверы. Для этого в тестовом режиме будет сделан график выхода на прогулки по домам, сообщил градоначальник Сергей Собянин.

Мы предлагаем сделать это в тестовом режиме и сделать график, когда граждане, проживающие в тех или иных домах, могут выходить на прогулки, — отметил мэр Москвы в рамках встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, это непростое решение. Люди устали сидеть дома, но угроза ещё не миновала, поэтому власти сделают «максимально простую и доступную схему», отметил Собянин.

С 1 июня также откроют все непродовольственные магазины, в том числе прачечные, ремонтные мастерские и другие.

21 мая Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений. В рамках этого шага возобновили работу некоторые многофункциональные центры государственных услуг (МФЦ) и службы каршеринга.

Как ранее писал NEWS.ru, в московской мэрии ведётся обсуждение возможности продления режима самоизоляции ещё на две недели. Решение по данному вопросу может быть принято в конце текущей недели.