Власти Москвы рассматривают возможность продления режима самоизоляции

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В московской мэрии ведётся обсуждение возможности продления режима самоизоляции ещё на две недели.

Об этом сообщил источник в одном из столичных департаментов. По словам собеседника издания, окончательное решение по этому вопросу ещё не принято.

Мы готовы к тому, что ограничения будут продлены ещё на две недели до 12-15 числа, — рассказал он.

Собеседник отметил, что решение по данному вопросу может быть принято в конце текущей недели.

Ранее NEWS.ru писал о том, что индекс самоизоляции днём 25 мая снизился до отметки 1,9. Неделей ранее этот показатель был на уровне 2,2.