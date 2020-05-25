В Москве отметили снижение индекса самоизоляции

https://static.news.ru/photo/08d591a0-9e6a-11ea-aeb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Индекс самоизоляции днём 25 мая снизился до отметки 1,9. Неделей ранее этот показатель был на уровне 2,2.

Для расчёта индекса, позволяющего оценить уровень соблюдения россиянами режима самоизоляции, «Яндекс» использует данные об использовании своих приложений. 25 мая к 11:30 мск индекс составляет 1,9. Это означает, что на улице довольно много людей.

Самый высокий показатель среди ближайших в Москве подмосковных городов отмечен в Московском (2,9), а самый низкий — в Дзержинском (1,3).

Ранее NEWS.ru писал о том, что профессор Стэнфордского университета Майкл Левитт признал неразумным решение властей стран ввести режим самоизоляции из-за коронавируса. По его словам, введённые из-за COVID-19 ограничения вызовут во много раз больше смертей, чем сам вирус.