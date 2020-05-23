Нобелевский лауреат назвал режим изоляции пустой тратой времени

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Профессор Стэнфордского университета Майкл Левитт признал неразумным решение властей стран ввести режим самоизоляции из-за коронавируса. По его словам, введённые из-за COVID-19 ограничения вызовут во много раз больше смертей, чем сам вирус.

Не думаю, что эта блокировка спасла жизни. Думаю, что она могла стоить жизни. Она спасла несколько жизней в связи с ДТП и тому подобным, но социальный ущерб — домашнее насилие, разводы, алкоголизм — был экстремальным. А потом есть и те, кого не лечили от других заболеваний, — пояснил он в интервью изданию The Telegraph.

Он предположил, что правительство, опираясь на прогноз профессора Имперского колледжа Нила Фергюсона, переоценило число погибших в «10 или 12 раз». Левитт считает, что вместо введения изоляции нужно было поощрять ношение масок и социальное дистанцирование. Нобелевский лауреат объяснил поспешность властей паникой и назвал введённые меры «средневековыми».

Ране академик РАН Виталий Зверев заявил, что на территории Москвы пора ослабить режим самоизоляции и разрешить жителям столицы гулять на свежем воздухе. Он отметил, что, исходя из последних данных, эпидемиологическая ситуация в городе находится в управляемом состоянии. Это значит, сказал учёный, что в ряде секторов ограничения можно ослабить, писал NEWS.ru.