Собянин рассказал о ближайшем смягчении ограничений

https://static.news.ru/photo/0895fa16-99e9-11ea-804b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Собянин/vk.com

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по смягчению введённых из-за коронавируса ограничений. По его словам, часть запретов могут снять на следующей неделе.

Окончательное решение будет принято к концу недели, отметил политик в эфире «России 1». Так, у властей есть планы по открытию части медицинских учреждений для плановой помощи.

Мы на следующей неделе, в конце недели, примем ещё дополнительные решения. К примеру, очевидно, что примем решение и с понедельника откроем МФЦ, — добавил он.

Прогулки на улице и спорт разрешат тогда, когда новых случаев заражения в день будут десятки или сотни, а не тысячи, заключил градоначальник.

Согласно данным московского оперативного штаба, за последние сутки в столице выявлено более 3,5 тысячи новых случаев заражения COVID-19. Большинство заболевших составляют люди в возрасте до 65 лет.

Всего в Москве 149,6 тысячи заразившихся. Жертвами инфекции стали 1,6 тысячи человек. Выздоровели более 31,4 тысячи.

В целом по России, согласно последним данным, выявлено 299,9 тысячи случаев заражения. Более 76 тысяч человек выздоровели, 2,8 тысячи умерли.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперты отмечают значительное снижение уровня циркуляции коронавируса в столице. Сейчас он составляет 2,6%. В Подмосковье этот показатель несколько выше — 3,9%.