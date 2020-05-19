Собянин рассказал о ближайшем смягчении ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по смягчению введённых из-за коронавируса ограничений. По его словам, часть запретов могут снять на следующей неделе.
Окончательное решение будет принято к концу недели,
Мы на следующей неделе, в конце недели, примем ещё дополнительные решения. К примеру, очевидно, что примем решение и с понедельника откроем МФЦ, — добавил он.
Прогулки на улице и спорт разрешат тогда, когда новых случаев заражения в день будут десятки или сотни, а не тысячи, заключил градоначальник.
Согласно данным московского оперативного штаба, за последние сутки в столице выявлено более 3,5 тысячи новых случаев заражения COVID-19. Большинство заболевших составляют люди в возрасте до 65 лет.
Всего в Москве 149,6 тысячи заразившихся. Жертвами инфекции стали 1,6 тысячи человек. Выздоровели более 31,4 тысячи.
В целом по России, согласно последним данным, выявлено 299,9 тысячи случаев заражения. Более 76 тысяч человек выздоровели, 2,8 тысячи умерли.
Ранее NEWS.ru писал, что эксперты отмечают значительное снижение уровня циркуляции коронавируса в столице. Сейчас он составляет 2,6%. В Подмосковье этот показатель несколько выше — 3,9%.
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