Собянин рассказал, какой опыт вынес из пандемии COVID-19

https://static.news.ru/photo/17666116-01b3-11eb-93c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пандемия коронавируса показала, что реализация национальных целей в сложных условиях может потребовать неординарных решений.

Об этом он сказал во время расширенного заседания президиума Госсовета с президентом РФ Владимиром Путиным. Мэр отметил, что реализация многих проектов начинается в «сложный год, когда мы все работаем в условиях пандемии».

Опыт пандемии не очень приятный, но, тем не менее, он дал и свои плюсы. Мы начинаем понимать, что можем делать гораздо больше и более короткие сроки, — заявил Собянин.

По мнению градоначальника, вынесенный из пандемии «огромный опыт» необходимо использовать и далее — «для достижения национальных целей». Он отметил, что их реализация возможно потребует неординарных решений, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российские власти своевременно ввели ограничения в связи с новой коронавирусной инфекцией. Необходимости в более жёстких мерах пока нет. Такое мнение высказал советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.