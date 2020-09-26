Роспотребнадзор не видит причин для введения новых ограничений из-за COVID

https://static.news.ru/photo/f0f8e752-0193-11eb-a464-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти своевременно ввели ограничения в связи с новой коронавирусной инфекцией. Необходимости в более жёстких мерах пока нет. Такое мнение высказал советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

Я думаю, что новых жёстких ограничений пока вводить не надо, в настоящее время достаточно уже принятых мер, — считает эксперт.

По его словам, такого пика заболеваемости коронавирусной инфекцией, который был зафиксирован весной, скорее всего, не будет. Однако в транспорте, магазинах и других общественных местах могут ввести штрафы, чтобы граждане соблюдали меры предосторожности.

Пик эпидемии мы прошли в мае, когда в стране ежедневно регистрировалось до 11–12 тыс. инфицированных новой коронавирусной инфекцией. По моему мнению, такого пика, как весной, мы вряд ли уже достигнем, — отметил Малеев в разговоре с ТАСС.

Первая вспышка новой коронавирусной инфекции возникла в китайской Ухани в конце 2019 года. После этого COVID-19 охватил весь мир и 11 марта ВОЗ признала её пандемией. В мире коронавирусом заразились более 32,8 млн человек, свыше 994 тыс. умерли.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обратился к горожанам с просьбой по возможности оставаться дома из-за всплеска заболеваемости. Он пообещал, что пожилых людей не будут штрафовать на время введения очередных ограничений.

Градоначальник также рекомендовал столичным предприятиям вновь перевести как можно больше сотрудников на дистанционный режим работы, писал NEWS.ru.