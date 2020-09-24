Собянин рекомендовал предприятиям вернуться к удалёнке

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Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал руководителям столичных предприятий перевести большую часть сотрудников в дистанционный режим работы. Об этом он написал в своём микроблоге.

Весной большинство из вас полностью или частично перевели своих работников в дистанционный режим. И тем самым внесли огромный вклад в борьбу с коронавирусом, — напомнил столичный градоначальник.

Сейчас, по его словам, нужно вновь перевести как можно больше сотрудников на удалёнку. Кроме того, мэр призвал строго соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, чтобы избежать роста количества заболевших в будущем. Он отметил, что в организациях по-прежнему должны осуществлять дезинфекцию, обеспечить применение средств индивидуальной защиты и безопасное расстояние между сотрудниками.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве вводят новые меры для того, чтобы предотвратить рост заболевших коронавирусом. С 28 сентября москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома. Работающим пенсионерам следует по возможности перейти на дистанционный режим работы.