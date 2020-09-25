Пожилых москвичей не будут штрафовать на время ограничений из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/81922f34-ff29-11ea-8900-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожилых людей не будут штрафовать на время введения очередных ограничений из-за коронавируса в Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются. Значит, выходить из дома не является нарушением. Я обратился к руководству полиции с просьбой воздержаться от применения мер ответственности к пожилым. Это позволит избежать недоразумений, — цитирует издание «Подъём» градоначальника.

По его словам, социальные карты пенсионеров также не будут блокировать. При этом работающим пенсионерам старше 65 лет больничные будут выписывать централизованно по заявкам работодателей.

В то же время помните, что в магазинах, аптеках и других общественных местах необходимо соблюдать масочный и перчаточный режим. При отсутствии средств защиты действительно могут не пустить в магазин или оштрафовать, — сказал Собянин.

Ранее стало известно, что в Москве вводят новые меры для того, чтобы предотвратить рост заболеваний коронавирусом. Об очередных ограничениях для некоторых категорий жителей заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома. Работающим пенсионерам следует по возможности перейти на дистанционный режим работы.

При этом руководителям предприятий столичный градоначальник посоветовал перевести как можно больше сотрудников на удалёнку и обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических правил.

Накануне Собянин сообщил об усложнении ситуации с коронавирусом в столице. Так, ежедневное количество госпитализаций заражённых коронавирусом в Москве за последнюю неделю увеличилось на 30%. Также 24 сентября столица перешагнула психологическую отметку — за сутки медики выявили более тысячи инфицированных COVID-19, писал NEWS.ru.